«Я надеюсь, что он жив»: Катя Лель высказалась о пропавшем без вести бывшем муже

19 июля 2026, 20:49

Катя Лель уже полтора года не получает никаких новостей об Игоре Кузнецове

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель впервые за долгое время вновь прокомментировала исчезновение своего бывшего мужа Игоря Кузнецова. Об этом сообщает Super.





На VK Fest певица призналась, что, несмотря на отсутствие каких-либо известий уже полтора года, не теряет надежды, что он жив. По словам артистки, ситуация до сих пор остаётся необъяснимой.





«К сожалению, никаких новостей нет, уже полтора года как. Это просто какая-то магия, какая-то мистика, которая необъяснима. Я, как человек, который относится к бывшему мужу с безумной благодарностью, с которым уже четвёртый год в разводе, конечно же, очень переживаю, чтобы у моего ребёнка был папа», — поделилась Лель.

«Я просто доверяю своей интуиции: она подсказывает, что он жив», — призналась певица.