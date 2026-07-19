«Всё ради любви»: Бенни Бланко переплыл Атлантику ради Селены Гомес

19 июля 2026, 21:00

Бенни Бланко выбрал морское путешествие вместо самолёта ради Селены Гомес

Селена Гомес и Бенни Бланко (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Бенни Бланко рассказал в соцсетях, что решил устроить настоящее романтическое приключение ради Селены Гомес. Музыкальный продюсер отправился через Атлантический океан по воде, чтобы встретиться с женой в Лондоне, где она сейчас находится на съёмках нового сезона сериала «Убийства в одном здании».





Причиной такого необычного маршрута стал страх Бланко перед полётами. Артист давно не скрывает, что испытывает сильную тревогу при перелётах, поэтому предпочитает путешествовать другими способами.





«Всё ради любви», — написал Бенни в соцсетях, объясняя своё решение.