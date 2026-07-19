«Всё ради любви»: Бенни Бланко переплыл Атлантику ради Селены Гомес
Бенни Бланко выбрал морское путешествие вместо самолёта ради Селены Гомес
Бенни Бланко рассказал в соцсетях, что решил устроить настоящее романтическое приключение ради Селены Гомес. Музыкальный продюсер отправился через Атлантический океан по воде, чтобы встретиться с женой в Лондоне, где она сейчас находится на съёмках нового сезона сериала «Убийства в одном здании».
Причиной такого необычного маршрута стал страх Бланко перед полётами. Артист давно не скрывает, что испытывает сильную тревогу при перелётах, поэтому предпочитает путешествовать другими способами.
«Всё ради любви», — написал Бенни в соцсетях, объясняя своё решение.По данным СМИ, продюсер хотел успеть к Селене к её 34-летию, которое певица отметит 22 июля. Несмотря на расстояние, Бланко решил преодолеть тысячи километров ради встречи с любимой.
О страхе Бенни перед самолётами ранее рассказывал и Эд Ширан. По его словам, однажды они с Бланко уже пересекали Атлантику на корабле во время работы над музыкальным проектом — продюсер выбрал такой вариант путешествия именно из-за аэрофобии.
Поклонники пары назвали поступок Бланко настоящим романтическим жестом и отметили, что ради Селены он готов на самые необычные поступки.