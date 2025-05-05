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Певица Катя Лель рассказала, как едва не погибла во время отдыха на Бали

Катя Лель (Фото: Телеграм @klel2935)

Катя Лель (Фото: Телеграм @klel2935)

Известная российская певица и автор песен Катя Лель (при рождении — Екатерина Чупринина. — Прим. ред.) любит проводить отпуск на популярных мировых курортах. Однако как-то раз летний отдых едва не закончился для звезды эстрады трагически.
Подробности того незабываемого отпуска на Бали исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала Общественной Службе Новостей. По словам артистки, прибыв на остров, она сразу же заселилась в роскошную виллу на побережье.

«Все было замечательно, ничто не предвещало беды. Но потом начался ураган, деревья начали падать, ветер была мощный, пошел дождь», — вспоминала певица.

Катя рассказывала, что порывы ветра были настолько сильными, что некоторые деревья вырывало из земли с корнем, а потом они какое-то время летели по воздуху словно щепки.

«Электричество отключили, воды не было. Я замерзла и промокла до ниточки. Ко всему этому ужасу присоединился и следующий эксцесс: ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату. А я стояла у окна. Повезло, что этого не случилось, так как растение стволом и ветками зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону», — заключила артистка.

Катя Лель называет эту отпускную историю самой запоминающейся и ужасной среди всего экстрима в её жизни, не считая, конечно, встречи с представителями инопланетной расы.

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#дождь
#электричество
#деревья
#певица
#ветер
«Сценаристы, что с вами?»: Собчак подвергла критике сериал с участием Ивана Янковского
Ксения Собчак подвергла резкой критике сериал с участием Ивана Янковского
05 мая 2025, 16:28

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак обрушилась с критикой на сценаристов сериала «Аутсорс» с участием Ивана Янковского. Причём к самому актёру и его игре она претензий не высказала.
Впечатлениями от просмотра нового сериала Ксения поделилась в своём телеграм-канале, назвав короткое выступление «минуткой кинокритики». Она призналась, что начала смотреть его на беговой дорожке.

«Обожаю Янковского, хорошая история, но, друзья-сценаристы, объясните, что с вами? В 21 веке вы строите часть сценария на истории девушки, которая не знает, от кого у нее ребенок. А то, что она это может узнать через анализы, а что у нас делают ДНК-тест…», — высказалась Собчак.

По её словам, проигнорировав современную прогрессивную медицину и её достижения, авторы «разрушили сценарий», сведя на нет в принципе хорошую и интересную историю.

К слову, не все подписчики согласились с такой резкой оценкой журналистки. Они предположили, что нахождение на беговой дорожке во время просмотра рассеяло её внимание. Ведь действие сериала происходит в 1996 году, когда «прогрессивные» достижения медицины были далеко не всем доступны, а в глубинке, где развивается сюжет, о подобных ДНК-тестах могли и вовсе не знать.

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#тест
#ребёнок
#история
#анализы
#сценарий
#ксения собчак
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Психолог прокомментировала слова Самойловой о дружбе с дочерью-подростком
Психолог Антонович: Самойлова наладила связь с дочерью благодаря взаимному уважению
05 мая 2025, 16:18

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

В прошлом году в отношениях Оксаны Самойловой со старшей дочерью Ариелой случился разлад. «Когда ребенок начинает отдаляться — это ужасная боль», — признавалась она. Однако недавно модель рассказала, что нашла способ наладить общение с 13-летней дочкой. Спасением стало совместное времяпровождение на концерте любимых артистов девочки.
По наблюдениям Самойловой, после того, как она показала, что интересуется увлечениями дочери-подростка и больше не противостоит им, Ари «раскрылась и расцвела».

Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что у ребенка в состоянии подростковости начинают гормоны превалировать над рациональным суждением, и фокус внимания идет на понимание себя, своего окружения.
«Родители и дети — это вертикальные отношения. Родитель все-таки должен держать какие-то рамки, но уверять в базовой безопасности со своей стороны. А ребенок не проекция родителей, он проекция самого себя», — сказала она.

Психолог подчеркнула, что не все родители могут выдержать накал страстей в подростковый период ребенка, но при этом необходимо разрешать выражать эмоции и желания.
«Родитель должен помогать понимать разумные ограничения и самоконтроль. Разумное, адекватное наставничество со стороны родителя — это когда можно послушать ребенка и сказать: "А что бы ты хотел сейчас сделать? Давай сегодня день проведем так, как ты хочешь, в рамках допустимого". И проводить спонтанные дни со своим ребенком, чтобы понимать его мир. Подростковый период важен, нужно уметь протянуть руку и сказать о том, что вы рядом. Что если что-то произойдет, вы всегда поможете без осуждения», — объяснила специалист.

Ключ к успеху в детско-родительских отношениях, по мнению Лидии Антонович, открытое общение и взаимное уважение.
«Создавайте безопасное пространство для общения: пусть ваш дом будет местом, где подросток чувствует себя комфортно и защищено», — заключила она.

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Нарисованный глаз, пластика и долги по ЖКХ: как живет «марсианка» Жанна Агузарова и почему Пугачева не пустила ее на сцену
05 мая 2025, 16:05

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

В свое время Жанна Агузарова стала голосом целого поколения молодежи. «Марсианка» вдохновляла советских девушек и юношей на эксперименты с внешностью. Однако годы прошли и сейчас некогда эпатажная певица сильно изменилась. По мнению бывших поклонников, Жанна превратилась в «самого настоящего фрика», про которого практически забыла публика. В настоящее время артистка ведет затворнический образ жизни и не может даже оплатить коммунальные услуги. Подробнее — в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Несмотря на слова самой Агузаровой о том, что она родом с Марса, на самом деле она появилась на свет в маленьком поселке Тюменской области. Девочка пережила развод родителей, публичные избиения отчима. Изначально Жанна грезила о карьере артистки театра, но комиссия театрального института отвергла Агузарову. Тогда девушке пришлось поступать на маляра в столичное ПТУ.

Казалось, что мечты о сцене так и останутся недосягаемыми. Однако по счастливой случайности Агузарова оказалась на вечеринке московской творческой элиты, где кто-то вдруг заметил ее вокальные данные. Именно тогда и началось становление «марсианки». Жанна Агузарова всегда была эпатажной девушкой. Так, в юности она несколько лет прожила под чужим именем и с фальшивым паспортом.

Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Старые песни о главном 2»)


Оказалось, что свой документ она где-то потеряла, а в ее руки попал паспорт некого Ивана, чье имя она исправила на «Ивонна» — после этого Агузарова весьма долгое время весьма успешно выдавала себя за дочь шведского дипломата Ивонну Андерс. Агузарова побывала участницей многих групп. Когда-то она даже чуть не стала членом коллектива «Крематорий», но все изменило знакомство с будущим лидером ансамбля «Браво» Евгением Хавтаном.

Благодаря харизме и внутренней энергии Жанны группа быстро превратилась в один из самых известных коллективов в СССР, и даже внезапный арест Агузаровой прямо на сцене не испортил репутацию молодых музыкантов.

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Решила покорить Запад, но не вышло

В 90-х годах Агузарова вдруг решила, что теперь ей необходимо покорять Запад. Переезжая в США, она полагала, что теперь ее карьера примет новый оборот, но все случилось ровным счетом наоборот — из всесоюзной звезды она превратилась в малоизвестную артистку, которой два года пела в ресторане.

Ни новый альбом, ни тур в честь десятилетия музыкального коллектива «Браво» не помогли ей вернуть прежнюю популярность. Добавил трудностей и неудачный роман с директором группы «А’Студио» Ником Полтораниным.

Жанна Агузарова (Фото: кадр из фильма «Дискжокей»)


Возвращение на родину прошло тихо: Агузарова почти исчезла с радаров на пятнадцать лет. Жанна снова вышла в свет только в 2015, своим появлением удивив всех старых поклонников. Внешность 52-летней певицы не шла ни в какое сравнение с полюбившимся союзу образом необычной «марсианки»: длинные волосы, увеличенные губы и следы пластических операций поразили общественность.

Жанна Агузарова вышла из тени

Агузарова так и не рассказала поклонникам, куда же она пропала на долгие годы, а внешность и поведение певицы вызвали много вопросов. Говорили, что бывшая солистка «Браво» перестала общаться с близкими, отвернувшись даже от мамы и брата.

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Ее родительница Людмила Ивановна все еще живет в скромном деревенском доме под Тюменью, знаменитая дочь уже более десяти лет не приезжает к ней и никак не помогает финансово. А родной брат публично заявлял, что у него больше нет сестры. Вместе с тем Жанна в свои 62 года продолжила ложиться под нож пластического хирурга. Многочисленные операции не только сделали артистку неузнаваемой, но и пошатнули ее здоровье.

В июне 2024 года Агузарова вышла в свет впервые за два года. На протяжении всего мероприятия она пряталась за темными очками. Присмотревшись к ее лицу повнимательнее, фанаты увидели за одной из линз нарисованный маркером глаз. Бумажку певица приклеила поверх массивного пластыря телесного цвета, закрывавшего глаз целиком. Что это было — никто не понимает и по сей день.

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Огромный гонорар и никаких гарантий

Карьеру Жанна тоже не смогла восстановить. Хоть у нее и был длительный перерыв в выпуске альбомов и у слушателей она не пользовалась востребованностью, ценник за свои услуги Агузарова установила «конский». За выступление на частном мероприятии певица требовала по шесть миллионов рублей, при этом Жанна могла передумать в любой момент, оставив гонорар себе.

«Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление. При этом, она хочет получать стопроцентную предоплату в деньгах. Сколько раз были такие случаи, когда вроде бы все соглашались, деньги отправлены, но она резко вырубает телефон и все. И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист», — отмечал продюсер Леонид Дзюник.

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Конфликт с Примадонной

В 90-х Жанна работала в театре Аллы Пугачевой, которая готовила певицу в преемники.

«Понимаете, я уже старая и больная женщина, и мне хотелось бы видеть какую-то замену себе. Молодым певцам нужно помогать, просто необходимо! Плюс ко всему, я прошла большой путь в эстраде и знаю ее внутреннюю кухню. Я считаю, что Жанна и группа «Браво» созданы для того, чтобы с ними заниматься и передавать свой опыт», — признавалась Пугачева.

Однако плодотворного сотрудничества у Примадонны и Агузаровой не вышло, из-за конфликта между ними. Публицист Михаил Шахназаров объявил, что Пугачева специально не пропустила артистку на большую сцену.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», — подчеркнул писатель в эфире программы «Полный Абзац».

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Проблемы с законом

В 2024 году Агузарова вдруг прекратила выступать и снова пропала из медийного поля. Оказалось, что бывшей солисткой «Браво» заинтересовались сотрудники коммунальных служб. В апреле 2025 года, после иска от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, суд взыскал с Агузаровой неназванную сумму долгов за коммунальные платежи.

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К слову, соседи Жанны отзываются о ней весьма нейтрально. Сейчас она живет рядом со станцией метро «Полежаевская» — в Хорошевском районе столицы. Со слов жителей дома, в быту певица абсолютно нормальный человек — никаких эпатажных нарядов, странного макияжа и эксцентричного поведения.

«Моя сестра часто видит Агузарову во дворе. Она, конечно, изменилась, все-таки возраст, но вполне узнаваема. Внешне с ней все нормально. <…> Писали, что она по магазинам не ходит, а вот к нам зашла. В жизни она абсолютно нормальный, адекватный человек. А этот ее «космически-шизофренический» образ, судя по всему, лишь для эпатажа, для сцены», — делились соседи артистки.

Что в действительности творится в жизни Жанны — не знает никто. Однако у многих ее поклонников все еще теплится надежда, что прежняя Агузарова вернется.

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Адвокат Сергей Жорин: Кристина Орбакайте будет годами оспаривать запрет на въезд в Латвию
05 мая 2025, 15:35

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте намерена добиваться через суд отмены запрета на въезд в Латвию, однако процесс может затянуться на годы. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в интервью aif.ru.
Ранее стало известно, что Орбакайте, проживающая в США, получила отказ во въезде в Латвию, из-за чего был отменён её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певица заявила, что считает решение латвийских властей нарушением как её профессиональных прав, так и международных норм, и выразила готовность бороться за справедливость в судебном порядке.

По словам Жорина, шансы на успех у Орбакайте есть, но процедура может оказаться длительной.

«Все зависит от скорости рассмотрения дела Орбакайте. К сожалению, суды, наверное, могут занять годы», — отметил адвокат.

Он также предположил, что латвийские суды, вероятно, отклонят иск, и для ускорения процесса дело должно быть передано в Европейский суд по правам человека.

Своё мнение о ситуации выразил и представитель Орбакайте — адвокат Андрей Алешкин. Он не исключил, что повлиять на развитие событий может вмешательство Аллы Пугачёвой.

«Политического веса мамы может быть достаточно», — заявил он.

Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и сейчас проживает с семьёй в Майами. После переезда певица периодически приезжала в Россию с концертами. Весной и летом 2025 года у неё запланирован гастрольный тур по Европе.

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#суд
#концерт
#адвокат
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Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки – фото
Ксения Корнева впервые рассказала о новом романе
05 мая 2025, 15:34

Ксения Корнева (фото: Telegram @ksehahaha)

Ксения Корнева показала нового возлюбленного. После срыва помолвки в январе звезда «Уральских пельменей» вновь обрела счастье.
О том, что артистка вступила в новые отношения, поклонники догадывались давно. Сама Ксения неоднократно намекала на роман, публикуя фотографии букетов. Однако своего избранника она долгое время скрывала.

И лишь на днях в своём Telegram-канале Корнева опубликовала романтичное фото с мужчиной. Возлюбленного зовут Алексей Луканин. Он выпускник Российского университета транспорта, однако пока неизвестно, кем он работает.


Напомним, что в прошлом году прошлый избранник артистки сделал ей предложение в Праге. Однако уже спустя несколько месяцев пара рассталась. Корнева не стала делиться подробностями произошедшего, но отметила, что жених оказался недостойным мужчиной.

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