Певица Катя Лель рассказала, как едва не погибла во время отдыха на Бали

Катя Лель (Фото: Телеграм @klel2935)
Известная российская певица и автор песен Катя Лель (при рождении — Екатерина Чупринина. — Прим. ред.) любит проводить отпуск на популярных мировых курортах. Однако как-то раз летний отдых едва не закончился для звезды эстрады трагически.
Подробности того незабываемого отпуска на Бали исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала Общественной Службе Новостей. По словам артистки, прибыв на остров, она сразу же заселилась в роскошную виллу на побережье.
Катя рассказывала, что порывы ветра были настолько сильными, что некоторые деревья вырывало из земли с корнем, а потом они какое-то время летели по воздуху словно щепки.
Катя Лель называет эту отпускную историю самой запоминающейся и ужасной среди всего экстрима в её жизни, не считая, конечно, встречи с представителями инопланетной расы.
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«Все было замечательно, ничто не предвещало беды. Но потом начался ураган, деревья начали падать, ветер была мощный, пошел дождь», — вспоминала певица.
Катя рассказывала, что порывы ветра были настолько сильными, что некоторые деревья вырывало из земли с корнем, а потом они какое-то время летели по воздуху словно щепки.
«Электричество отключили, воды не было. Я замерзла и промокла до ниточки. Ко всему этому ужасу присоединился и следующий эксцесс: ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату. А я стояла у окна. Повезло, что этого не случилось, так как растение стволом и ветками зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону», — заключила артистка.
Катя Лель называет эту отпускную историю самой запоминающейся и ужасной среди всего экстрима в её жизни, не считая, конечно, встречи с представителями инопланетной расы.
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Александр Бойцов