Певица Кэти Перри дала редкий комментарий о четырёхлетней дочери на фоне грядущего турне

Кэти Перри (фото: соцсети)
Певица Кэти Перри объявила о внесении важного изменения в концертный тур Lifetimes, связанного с её четырёхлетним ребёнком. Об этом она сообщила в интервью Access Hollywood.
Звезда рассказала, что, став матерью, начала более внимательно относиться к другим родителям и её детям. В связи с этим, она решила перенести время начала концертом на более раннее, чтобы семьи с детьми могли прийти на её шоу.
Знаменитость уточнила, что раньше, до рождения ребёнка, она, не задумываясь, начинала концерты в 21:00 или 21:15. Сейчас же она понимает, что зрителям важно успеть вовремя уложить ребёнка спать, поэтому начало будет перенесено на 20:30.
Также Перри рассказала, стоит ли ожидать выхода на сцену маленькой Дейзи. Певица подчеркнула, что этого нет в планах, однако отметила, что девочка очень экстравертна. Она любит петь, еёй нравятся музыкальные инструменты.
Певица подчеркнула, что дочери очень нравится то, что делают мама и папа (актёр Орландо Блум).
Американский этап тура Lifetimes стартует 7 мая в Хьюстоне. После этого Перри посетит с концертами Чикаго, Миннеаполис, Денвер, Лас-Вегас, Филадельфию и Майами.
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«Дейзи (дочь Кэти Перри – ред.) будет со мной в каких-то городах. И я действительно собираюсь утвердить более раннее время начала концертов. Теперь, когда я сама мама, я знаю все трудности, связанные с тем, чтобы пойти с детьми на шоу. Иногда концерты проходят в будние дни, а на следующий день детям надо идти в школу, и, вероятно, они будут на концерте со своими друзьями, и все будут очень взволнованы», – отметила Перри.
Знаменитость уточнила, что раньше, до рождения ребёнка, она, не задумываясь, начинала концерты в 21:00 или 21:15. Сейчас же она понимает, что зрителям важно успеть вовремя уложить ребёнка спать, поэтому начало будет перенесено на 20:30.
Также Перри рассказала, стоит ли ожидать выхода на сцену маленькой Дейзи. Певица подчеркнула, что этого нет в планах, однако отметила, что девочка очень экстравертна. Она любит петь, еёй нравятся музыкальные инструменты.
Певица подчеркнула, что дочери очень нравится то, что делают мама и папа (актёр Орландо Блум).
Американский этап тура Lifetimes стартует 7 мая в Хьюстоне. После этого Перри посетит с концертами Чикаго, Миннеаполис, Денвер, Лас-Вегас, Филадельфию и Майами.
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Анастасия Чинкова