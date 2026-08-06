Курбан Омаров обратился к Александру Бастрыкину из-за косметологического скандала вокруг жены

06 августа 2026, 23:07

Курбан Омаров заявил, что намерен добиться проверки СК по делу жены

Курбан Омаров (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

Курбан Омаров обратился в видео к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на конфликт вокруг его супруги Валерии Омаровой, оказавшейся в центре громкого косметологического скандала.