Курбан Омаров обратился к Александру Бастрыкину из-за косметологического скандала вокруг жены
Курбан Омаров обратился в видео к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на конфликт вокруг его супруги Валерии Омаровой, оказавшейся в центре громкого косметологического скандала.
Ранее в Сети появились обвинения в адрес Валерии — её заподозрили в оказании косметологических услуг без необходимого медицинского образования, а также в использовании якобы неподтверждённого оборудования. Сама ситуация получила широкую огласку после публикаций и видеоматериалов в интернете.
Омаров в опубликованном обращении подробно рассказал свою версию произошедшего. По словам бизнесмена, его жена имеет необходимое образование и документы, а обвинения в её адрес считает попыткой очернить её репутацию.
Курбан заявил, что намерен добиваться проведения проверки и привлечения к ответственности тех, кто, как он считает, распространял ложную информацию о Валерии.
Отдельно блогер высказался о работе СМИ и федеральных телеканалов, обвинив их в публикации непроверенных сведений. По мнению Омарова, подобные ситуации показывают необходимость более строгого регулирования деятельности инфлюенсеров и блогеров.
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