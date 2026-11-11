«Как малолетки»: Ксения Бородина рассказала о начале отношений с Сердюковым
Ксения Бородина рассказала о начале отношений с Николаем Сердюковым
Ксения Бородина по просьбе подписчиков рассказала в своём блоге, когда она поняла, что отношения с Николаем Сердюковым перешли на новый уровень.
По словам телеведущей, ключевым моментом стал сюрприз после периода активного общения по телефону.
«Мы признались в любви, когда он прилетел с сюрпризом в Турцию. А до этого мы до пяти утра каждый день болтали по телефону как малолетки», — поделилась Ксения.Бородина добавила, что испытывает чувство любви каждый день, когда видит заботу и внимание избранника. Она отметила, что Николай заботится не только о ней лично, но и о родных с обеих сторон.
«У меня миллион дел, и все вопросы закрыты благодаря мужу: он решает всё это, и я наконец-то могу просто отдохнуть и ни о чём не думать», — рассказала телеведущая.Накануне Ксения Бородина публично призналась Николаю Сердюкову в любви. Кроме того, она объяснила, почему выбрала в мужья именно его.