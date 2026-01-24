Певица Лариса Долина перенесла открытие собственного джаз‑клуба в центре Москвы

24 января 2026, 22:08

Долина перенесла открытие собственного джаз‑клуба из-за скандала с квартирой

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Лариса Долина перенесла открытие своего джаз‑клуба на более поздний срок на фоне скандала, связанного с квартирой в Хамовниках. Об этом пишет KP.RU.