Певица Лариса Долина перенесла открытие собственного джаз‑клуба в центре Москвы
Лариса Долина перенесла открытие своего джаз‑клуба на более поздний срок на фоне скандала, связанного с квартирой в Хамовниках. Об этом пишет KP.RU.
По сведениям журналистов, изначально запуск проекта планировался на сентябрь 2024 года — ко дню рождения внучки певицы. Однако подготовку пришлось поставить на паузу после того, как артистка стала жертвой мошенников. Она лишилась личных накоплений, а история получила широкий общественный резонанс.
Речь идет о клубе «Джаз Land». Идею и название исполнительница придумала около трех лет назад. В 2023–2024 годах в помещении шел ремонт, закупалась техника, а в будущем звезда рассчитывает проводить там ежедневные концерты с участием музыкантов разных направлений.
По задумке Долиной, «Джаз Land» будет близок по формату к «Джаз‑клубу Игоря Бутмана». Как отмечается в материале, помещение в центре Москвы, рядом со станцией метро «Достоевская», ей подарил предприниматель и меценат Юрий Растегин, с которым знаменитость дружит.
