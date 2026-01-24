«Ну вот и все…»: стало известно о трагедии в семье актера Андрея Соколова

24 января 2026, 20:47

У актера Андрея Соколова умерла мама

Андрей Соколов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист России Андрей Соколов сообщил о смерти своей матери. Ей был 91 год.





Причины ухода он не уточнил. Трогательное сообщение актер опубликовал в Instagram*.





«08.10.01.24.1934.2026. Ну вот и все… Единственный человек на свете, который тебя любит, это мама. Бескорыстно, искренне, молча. Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем», — гласит пост.