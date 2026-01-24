«Ну вот и все…»: стало известно о трагедии в семье актера Андрея Соколова
У актера Андрея Соколова умерла мама
Народный артист России Андрей Соколов сообщил о смерти своей матери. Ей был 91 год.
Причины ухода он не уточнил. Трогательное сообщение актер опубликовал в Instagram*.
«08.10.01.24.1934.2026. Ну вот и все… Единственный человек на свете, который тебя любит, это мама. Бескорыстно, искренне, молча. Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем», — гласит пост.
