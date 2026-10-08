Певица Лобода готова выступить перед россиянами за границей за 19 млн рублей
Украинская певица Светлана Лобода готова дать закрытый концерт за границей, в том числе для россиян. При этом выступление возможно только при одном условии: заказчики должны иметь статус резидента той страны, где намечено мероприятие, выяснило РИА Новости.
Стоимость концерта артистки составляет 200 тысяч евро, что эквивалентно примерно 19 миллионам рублей. Помимо гонорара, организаторам предстоит оформить визы не только для самой Лободы, но и для всей её команды.
Хотя певица уехала из России весной 2022 года, она не отказалась от русскоязычного творчества. Последний трек артистки увидел свет 26 февраля. Контент в её социальных сетях также публикуется преимущественно на русском языке.
Светлана Лобода — певица родом из Украины. Популярность к ней пришла в том числе благодаря участию в группе «ВИА Гра».
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