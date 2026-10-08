Певица Лобода готова выступить перед россиянами за границей за 19 млн рублей

08 октября 2026, 02:18

Светлана Лобода (Фото: Instagram* / @lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода готова дать закрытый концерт за границей, в том числе для россиян. При этом выступление возможно только при одном условии: заказчики должны иметь статус резидента той страны, где намечено мероприятие, выяснило РИА Новости.