Порномодель Роузблэк покинула Чили из‑за налогов на доход с секс-марафона

08 октября 2026, 00:50

Карла Роузблэк (Instagram* / @carlaroseblack01)

Порномодель Карла Роузблэк уехала из Чили на фоне проблем с налоговыми выплатами. Широкую известность она получила в июне 2025 года, когда заявила о секс‑рекорде, пишет Need To Know.