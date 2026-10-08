Порномодель Роузблэк покинула Чили из‑за налогов на доход с секс-марафона
Порномодель Карла Роузблэк уехала из Чили на фоне проблем с налоговыми выплатами. Широкую известность она получила в июне 2025 года, когда заявила о секс‑рекорде, пишет Need To Know.
По её словам, за 4 часа 25 минут она вступила в интимную связь со 120 мужчинами. Модель утверждала, что заработала на этом значительную сумму, однако впоследствии столкнулась с внушительными налоговыми обязательствами.
Переломным моментом стал рост долга до 260 миллионов чилийских песо, после чего Роузблэк покинула страну. В ходе урегулирования задолженности ей пришлось расстаться с несколькими земельными участками и автомобилем.
Сейчас Карла живёт в Доминиканской Республике. Она признаётся, что тоскует по родным, дому и своим питомцам, но возвращаться не планирует. Модель считает размер налоговых требований в Чили несправедливо завышенным.
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