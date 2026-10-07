Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в педофилии

07 октября 2026, 20:15

Mash: Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в насилии над подростком

Гоша Рубчинский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над 15-летним подростком. Мужчина, который рассказал об этом спустя годы, утверждает, что дизайнер принудил его к оральному сексу. Произошедшее он назвал изнасилованием, пишет Mash.