Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в педофилии
Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над 15-летним подростком. Мужчина, который рассказал об этом спустя годы, утверждает, что дизайнер принудил его к оральному сексу. Произошедшее он назвал изнасилованием, пишет Mash.
По словам заявителя, после инцидента он обращался за помощью и рассказывал о случившемся знакомым. Сейчас у мужчины есть жена и сын. Вернуться к этой истории он решил, поскольку, как утверждает, подобные ситуации могли происходить и позднее. Он заявил, что давно простил Рубчинского, однако теперь беспокоится о безопасности собственного ребенка и младших родственников.
После публикации своей истории мужчина также показал переписку с людьми, которые рассказали ему о похожих эпизодах. Один из собеседников заявил, что его знакомый фотограф работал на Paris Fashion Week в июне и заметил неоднозначное поведение Рубчинского с молодыми мужчинами за кулисами. Другой человек сообщил, что его подруга также рассказывала о похожем случае.
Ранее дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом. Подробности — в нашем материале.
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