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Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в педофилии

Mash: Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в насилии над подростком
Гоша Рубчинский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над 15-летним подростком. Мужчина, который рассказал об этом спустя годы, утверждает, что дизайнер принудил его к оральному сексу. Произошедшее он назвал изнасилованием, пишет Mash.



По словам заявителя, после инцидента он обращался за помощью и рассказывал о случившемся знакомым. Сейчас у мужчины есть жена и сын. Вернуться к этой истории он решил, поскольку, как утверждает, подобные ситуации могли происходить и позднее. Он заявил, что давно простил Рубчинского, однако теперь беспокоится о безопасности собственного ребенка и младших родственников.

После публикации своей истории мужчина также показал переписку с людьми, которые рассказали ему о похожих эпизодах. Один из собеседников заявил, что его знакомый фотограф работал на Paris Fashion Week в июне и заметил неоднозначное поведение Рубчинского с молодыми мужчинами за кулисами. Другой человек сообщил, что его подруга также рассказывала о похожем случае.

Ранее дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом. Подробности — в нашем материале.

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Никита Кротов

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