Влад Соколовский стал жертвой мошенничества и помог поймать аферистку
Певец Влад Соколовский пострадал от действий мошенницы, а затем помог полиции задержать подозреваемую. Эту историю он рассказал в своём блоге.
Два года назад артист познакомился с туроператором Анной, которая помогала ему покупать билеты. Однако последняя запланированная поездка сорвалась.
«30 июня мы должны были улететь. Эта Анна написала мне, что никуда мы не вылетаем, потому что мы не получили маршрутные квитанции. Начинаются все эти разборы», — рассказал Соколовский.Певец отметил, что проблемы возникли ещё во время предыдущего отдыха, организацией которого занималась эта сотрудница. Когда не состоялась и семейная поездка, артист обратился в полицию.
Он пригласил туроператора в банк под предлогом, что возьмёт кредит на новые билеты. Она пришла с паспортом, где её уже ждали полицейские. Выяснилось: Анна годами обманывала клиентов. От неё пострадали десятки человек.