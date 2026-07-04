Влад Соколовский стал жертвой мошенничества и помог поймать аферистку

04 июля 2026, 20:26

Влад Соколовский (Фото: Instagram* @vs20)

Певец Влад Соколовский пострадал от действий мошенницы, а затем помог полиции задержать подозреваемую. Эту историю он рассказал в своём блоге.





Два года назад артист познакомился с туроператором Анной, которая помогала ему покупать билеты. Однако последняя запланированная поездка сорвалась.

«30 июня мы должны были улететь. Эта Анна написала мне, что никуда мы не вылетаем, потому что мы не получили маршрутные квитанции. Начинаются все эти разборы», — рассказал Соколовский.