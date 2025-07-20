«Такая хорошая палка»: певица Любовь Успенская поделилась своим идеалом мужчины

20 июля 2025, 17:12

Певица Любовь Успенская на VK Fest назвала качества идеального мужчины

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Шансонье Любовь Успенская поделилась с порталом Super своим идеалом мужчины.





Обозреватели отметили, что в ответах исполнительницы хита «А я сяду в кабриолет» не обошлось без юмора. Таким образом она ответила на вопрос о росте партнера.





«Такая хорошая палка, чтобы мешать кое-что», — иронично сказала звезда.

«…Сейчас стала умной — выбираю умного», — добавила она.

«Ну и, конечно, со вкусом — потому что если он выбрал меня, значит, у него хороший вкус!» — заключила Успенская.