«Такая хорошая палка»: певица Любовь Успенская поделилась своим идеалом мужчины
Певица Любовь Успенская на VK Fest назвала качества идеального мужчины
Шансонье Любовь Успенская поделилась с порталом Super своим идеалом мужчины.
Обозреватели отметили, что в ответах исполнительницы хита «А я сяду в кабриолет» не обошлось без юмора. Таким образом она ответила на вопрос о росте партнера.
«Такая хорошая палка, чтобы мешать кое-что», — иронично сказала звезда.
Затем Успенская созналась, что с течением жизни у нее поменялись критерии выбора представителей мужского пола. Женщина, по ее словам, выбирала красивых, потому что «была дурочкой».
«…Сейчас стала умной — выбираю умного», — добавила она.Королева шансона уверена, что главными мужскими качествами являются интеллект и щедрость. Что касается второго качества, не обязательно, чтобы мужчина был богатым, говорит Успенская. Назвала она и еще одно качество идеального, по ее мнению, мужчины.
«Ну и, конечно, со вкусом — потому что если он выбрал меня, значит, у него хороший вкус!» — заключила Успенская.