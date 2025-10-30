«Скоро у него четвёртый будет»: Бывшая жена приоткрыла тайну Кержакова
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова сообщила о пополнении в его семье
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что спортсмен в четвёртый раз станет отцом. Эту информацию она озвучила во время участия в кулинарном шоу «Духовка».
Ранее у Кержакова уже родилось трое детей от предыдущих отношений. Однако 32-летняя Тюльпанова поспешила удивить публику неожиданной новостью.
«Скоро у него четвёртый будет. Ну, мне так сказали», — заявила она.Милана прокомментировала поведение нынешней жены футболиста, Евгении. Её возмутило, что та назвала сына Миланы своим.
«Это не очень нормально, меня это триггернуло. Я сразу написала всем, меня заблокировали», — добавила блогер.Ранее Тюльпанова уже выражала недовольство в социальной сети. Она призвала Евгению не публиковать фотографии её сына Артемия, подчеркнув, что разрешает отцу общаться с ребёнком, но это не даёт права его нынешней супруге играть в «счастливую семью».