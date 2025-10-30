«Скоро у него четвёртый будет»: Бывшая жена приоткрыла тайну Кержакова

30 октября 2025, 11:35

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова сообщила о пополнении в его семье

Александр Кержаков (Фото: Instagram* @a.kerzhakov11)

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что спортсмен в четвёртый раз станет отцом. Эту информацию она озвучила во время участия в кулинарном шоу «Духовка».





Ранее у Кержакова уже родилось трое детей от предыдущих отношений. Однако 32-летняя Тюльпанова поспешила удивить публику неожиданной новостью.

«Скоро у него четвёртый будет. Ну, мне так сказали», — заявила она.

«Это не очень нормально, меня это триггернуло. Я сразу написала всем, меня заблокировали», — добавила блогер.