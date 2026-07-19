Певица МакSим узнала о кончине отца за минуты до концерта в Москве

19 июля 2026, 19:38

Отец певицы МакSим скончался после продолжительной болезни

Марина Абросимова (Фото: Instagram* @maksimartist)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) потеряла отца. Как сообщает издание «СтарХит», Сергей Орефьевич скончался после долгой болезни. Артистка поддерживала с ним близкие отношения.





Марина узнала о смерти отца накануне вечером, перед выходом на сцену в Москве. Она почувствовала недомогание, но выступила, а после концерта сразу вылетела в Казань на похороны, которые прошли 19 июля.



Восемь лет назад у Сергея Орефьевича диагностировали рак четвёртой стадии. Он перенёс 18 курсов химиотерапии и 27 сеансов облучения. Врачи не давали обнадёживающих прогнозов, но певица верила в чудо, и в 2018 году отец выздоровел. Тогда МакSим писала в соцсетях, что он победил болезнь, и призывала ценить близких.

«К сожалению, болезнь всё же взяла своё. Спасибо тебе за всё, папа. За любовь, заботу, силу и воспоминания, которые навсегда останутся с нами. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моём сердце», — написала Марина.