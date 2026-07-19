Звезда «Дома-2» устроила «голую экскурсию» по Москве при свете дня

19 июля 2026, 17:40

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина прогулялась голой по Москве

Анастасия Брагина (Фото: Instagram* @_anastasia_bragina_)

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» 22-летняя Анастасия Брагина устроила прогулку по Москве без одежды. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.