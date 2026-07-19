Звезда «Дома-2» устроила «голую экскурсию» по Москве при свете дня
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» 22-летняя Анастасия Брагина устроила прогулку по Москве без одежды. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Девушка последние несколько часов выкладывала в своём блоге ролики, где она без одежды передвигается по улицам и посещает заведения столицы.
При этом экс-участница реалити-шоу «Дом-2» не обращала внимания на случайных прохожих, включая детей. Анастасия заходила в магазины и другие общественные места. Отмечается, что треш-блогерша и раньше публиковала откровенный контент.
Девушка регулярно выкладывала видео, демонстрируя обнажённую грудь и другие части тела. Недавно Брагина уже оказывалась в центре другого скандала — она сообщила, что оставила кошку в лесу, объяснив это необходимостью пройти «духовный путь».
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