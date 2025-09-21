Певица МакSим заставила танцевать снайперов на здании правительства

21 сентября 2025, 13:35

В Ставрополе снайперы на крыше правительства станцевали под песни МакSим

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

В Ставрополе снайперы на крыше здания правительства пустились в пляс под песни МакSим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.