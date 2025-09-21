Достижения.рф

Певица МакSим заставила танцевать снайперов на здании правительства

В Ставрополе снайперы на крыше правительства станцевали под песни МакSим
МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

В Ставрополе снайперы на крыше здания правительства пустились в пляс под песни МакSим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Накануне, 20 сентября, Ставрополь отметил День города. На празднование пригласили певицу, которая дала концерт жителям и гостям на площади Ленина.

МакSим исполнила свои самые известные хиты, включая легендарную песню «Знаешь ли ты», которая прозвучала несколько раз. Атмосфера оказалась настолько праздничной, что танцевать начали даже сотрудники в камуфляже на крыше – вероятно, бойцы спецслужб, обеспечивавшие безопасность мероприятия.

Кадры, где снайперы пританцовывают на фоне толпы, мгновенно разлетелись по соцсетям и стали вирусными. Многие пользователи с юмором восприняли ситуацию, отметив, что музыка МакSим «объединяет всех».

Анастасия Чинкова

