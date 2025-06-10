10 июня 2025, 17:38

Марина Абросимова (Фото: Instagram* @ maksimartist)

Сегодня легенде поп-сцены 2000-х исполняется 42 года. МакSим – феномен поколения, сделавшая себя сама: от домашних демозаписей до платиновых альбомов. Но её биография – это не только хроника побед: за сценой скрывались личные трагедии, каждую из которых она пережила с потрясающей стойкостью. О том, как создательница хитов нулевых прошла через ад и смогла вернуться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы На пути к славе Небывалый успех Личная жизнь Страшное ДТП Кома и чудесное возвращение Лечение от алкоголизма Артистка сейчас



Ранние годы

На пути к славе

Марина Абросимова (Фото: Instagram* @ maksimartist)



Небывалый успех

Марина Абросимова (Фото: Instagram* @ maksimartist)



Личная жизнь

«Он никогда не был заботливым отцом. Потом он связался с сомнительной компанией, и его стали видеть в неадекватном состоянии, и это был не алкоголь», — цитирует певицу издание life.ru.

Марина Абросимова с дочерьми Александрой и Марией (Фото: Instagram* @ maksimartist)



Страшное ДТП

Кома и чудесное возвращение

Марина Абросимова (Фото: Instagram* @ maksimartist)



Лечение от алкоголизма

Артистка сейчас