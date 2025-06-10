Жизнь с наркоманом, потеря ребенка, кома и зависимость от алкоголя: Певица МакSим снова вернулась в публичное пространство
Сегодня легенде поп-сцены 2000-х исполняется 42 года. МакSим – феномен поколения, сделавшая себя сама: от домашних демозаписей до платиновых альбомов. Но её биография – это не только хроника побед: за сценой скрывались личные трагедии, каждую из которых она пережила с потрясающей стойкостью. О том, как создательница хитов нулевых прошла через ад и смогла вернуться, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Марина Абросимова, известная как МакSим, родилась 10 июня 1983 года в Казани. Несмотря на то, что ее семья не была связана с творчеством, девочка с детства проявляла музыкальные способности: пела, играла на фортепиано и гитаре, а к 14 годам начала писать тексты песен. В 15 лет она записала свои первые треки – «Заведи», «Чужой» и «Прохожий» – в составе группы Pro-Z. Эти песни быстро стали популярными в Татарстане, их крутили на местных радиостанциях. Позже появились хиты «Трудный возраст», «Нежность» и «Сантиметры дыхания», которые предвосхитили ее будущий успех.
На пути к славе
Окончив школу, МакSим переехала в Москву, чтобы строить музыкальную карьеру. Первое время ей приходилось выступать в переходах метро с уличными музыкантами, чтобы заработать на запись альбома. Она обивала пороги студий и радиостанций, но долгое время ее не воспринимали всерьез. По итогу ей удалось заключить контракт с Gala Records, где она завершила работу над дебютным альбомом «Трудный возраст» (2006). Пластинка разошлась рекордным тиражом в 1,5 млн копий.
Хиты «Нежность», «Знаешь ли ты» и «Отпускаю» покорили все радиочарты, а сама МакSим превратилась в икону поколения 2000-х. Ее стиль – смесь поп-рока, электроники и откровенных текстов – выделял ее на фоне других исполнителей. В 2006 году был выпущен первый клип МакSим на песню «Нежность», которая стала настоящим хитом. В конце года певица получила премию «Золотой граммофон» за эту композицию, а сама песня была признана «Песней года-2006».
Небывалый успех
Успех дебютного альбома принёс МакSим премию Russian Music Awards в номинациях «Лучшая исполнительница» и «Лучший поп-проект года». В 2007 году вышел её второй альбом «Мой рай», подаривший фанатам хиты «Научусь летать», «Лучшая ночь» и заглавный трек, ставший визитной карточкой певицы.
Популярность вывела её на новый уровень: новогодний «Огонёк» на НТВ (2008), масштабные концерты и статус главной поп-звезды нулевых. После небольшой паузы в 2010 году МакSим выпустила третий альбом «Одиночка», поддержав его грандиозным шоу в «Олимпийском». Критики и поклонники единогласно утверждали, что её музыка стала саундтреком целого поколения.
Личная жизнь
Первые серьёзные чувства певица испытала к музыканту Андрею Шульцу, который записывал её ранние треки в Казани. Несмотря на предложение руки и сердца, 17-летняя Марина выбрала карьеру, уехав в Москву. В 2008 году она вышла замуж за звукорежиссёра Алексея Луговцова. Родилась дочь Александра, но брак распался через три года из-за постоянных конфликтов, случавшихся на фоне употребления супругом запрещенных веществ.
«Он никогда не был заботливым отцом. Потом он связался с сомнительной компанией, и его стали видеть в неадекватном состоянии, и это был не алкоголь», — цитирует певицу издание life.ru.
Был у МакSим и кратковременный роман с солистом Animal Jazz Александром Красовицким, едва не закончившийся свадьбой. Но после нескольких месяцев отношений пара рассталась без объяснения причин.
В 2014 году МакSим родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова, который вскоре оставил её ради дочери депутата. Самой тяжёлой потерей для певицы стала смерть нерождённого сына, приведшая ее к депрессии и алкогольной зависимости. Тогда рядом с МакSим оказался заботливый мужчина, имя которого певица не называет. Он буквально спас её, организовав реабилитацию в клинике.
Страшное ДТП
В 2019 году Марина спешила в аэропорт, у такси отвалилось на скорости колесо, и автомобиль влетел в дорожный отбойник. У звезды были многочисленные повреждения, включая сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Жизненно важные органы не пострадали, но всё же ей пришлось долго восстанавливаться. В этот период она приостановила творческую деятельность. Проходила лечение в России и за рубежом. В 2020 году МакSим приступила к работе над новым материалом и была готова вернуться на сцену, но грянул COVID-19.
Кома и чудесное возвращение
В 2021 году певица перенесла тяжелую форму COVID-19. После концерта с температурой 39°C у нее диагностировали пневмонию с 40% поражением легких. Из-за критически низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Состояние ухудшалось, и МакSим перевели на ЭКМО. По статистике, лишь 10% пациентов выживают после такой терапии. Певица призналась, что за время болезни дважды пережила остановку сердца, септический шок, внутреннее кровотечение и инфекцию. Врачи месяц боролись за ее жизнь, но смогли спасти. Специалисты назвали ее выздоровление ничем иным, как чудом.
Лечение от алкоголизма
В 2023 году проблема алкогольной зависимости певицы снова дала о себе знать. В сети стали появляться видео, где МакSим вела себя на сцене странно и не могла исполнять песни из-за сильного алкогольного опьянения. После шумихи по поводу состояния певицы, она приняла решение снова лечь на реабилитацию в клинику.
Артистка сейчас
Сейчас, пройдя тяжелые испытания, певица МакSим сосредоточена на творчестве и воспитании двух дочерей — Александры и Марии. 6 июня артистка анонсировала в своем Telegram-канале новый трек «И правда…» — первую песню за 5 лет. И уже на следующий день эффектно вернулась в публичное пространство, появившись на «Премии МУЗ-ТВ» в черном платье с белоснежными крыльями — символом возрождения.