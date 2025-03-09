«Я – беременная, а у него любовь»: едва не потерявшая ребёнка Светлана Пермякова рассказала, как её предал мужчина

Наталия Медведева стала известна публике после участия в КВН и Comedy Woman. Провокационные образы принесли ей огромную популярность. 9 марта Наталия Медведева отмечает свой 40-й день рождения. Кого артистке прочили в мужья и с кем она в итоге обрела счастье — в материале «Радио 1».