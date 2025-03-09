«Я – беременная, а у него любовь»: едва не потерявшая ребёнка Светлана Пермякова рассказала, как её предал мужчина

Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)
Светлана Пермякова обрела популярность благодаря участию в КВН и после выхода на экраны сериала «Интерны». Актриса воспитывает 12-летнюю дочь Варвару.
53-летняя Пермякова призналась, что могла стать многодетной матерью, но в молодости дважды прервала беременность. В то время она считала, что карьера намного важнее детей.
Светлана Пермякова с дочерью Варварой (фото: Telegram @s_permyakova)
Лишь спустя годы она поняла, что жизнь без любимого человека и детей бессмысленна. Впервые актриса вышла замуж в 36 лет, но уже через несколько месяцев поняла, что совершила ошибку.
Зато супруг познакомил её с Максимом Скрябиным, от которого она впоследствии родила единственного ребёнка. Разница в 18 лет никак не смущала пару, но, поняв, что естественным способом Светлана уже не сможет забеременеть, она решилась на ЭКО. Процедура прошла успешно, однако тут её ждал неприятный сюрприз – Максим полюбил другую.
Актриса была в истерике, но, к счастью, всё обошлось. Варвара родилась летом 2012 года.
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Светлана Пермякова с дочерью Варварой (фото: Telegram @s_permyakova)
Лишь спустя годы она поняла, что жизнь без любимого человека и детей бессмысленна. Впервые актриса вышла замуж в 36 лет, но уже через несколько месяцев поняла, что совершила ошибку.
Зато супруг познакомил её с Максимом Скрябиным, от которого она впоследствии родила единственного ребёнка. Разница в 18 лет никак не смущала пару, но, поняв, что естественным способом Светлана уже не сможет забеременеть, она решилась на ЭКО. Процедура прошла успешно, однако тут её ждал неприятный сюрприз – Максим полюбил другую.
«Я – беременная, у меня пятый или шестой месяц, а у него любовь. И он не знает, как мне об этом сказать. А я же вижу», – рассказала Пермякова в шоу «Основано на реальных событиях».В итоге актриса решила сама начать тяжёлый разговор и даже успокаивала возлюбленного, который растерялся от необходимости принять единственное верное решение. Тогда Пермякова убедила его, что всё понимает и не обижается, однако спустя несколько дней у неё чуть не случился выкидыш от стресса. Светлана попала в больницу прямо со съёмочной площадки.
Актриса была в истерике, но, к счастью, всё обошлось. Варвара родилась летом 2012 года.
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Анастасия Чинкова