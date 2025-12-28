«В нестабильном психическом состоянии»: Полина Диброва объяснила скандальное видео с экс-мужем
Полина Диброва заявила о нестабильном психическом состоянии экс-мужа Дмитрия
Полина Диброва прокомментировала в интервью Ксении Собчак резонансное видео с участием Дмитрия Диброва, которое обсуждают в Сети.
По её словам, в момент, когда телеведущего подловили журналисты, он был явно не в себе и действовал неадекватно.
При этом Полина подчеркнула, что за все 16 лет брака ни разу не сталкивалась с историями про интимные вечеринки или сомнительные похождения мужа. Она уверяет: в их семейной жизни подобного не было.
По словам Дибровой, Дмитрий не раз говорил ей, что подобные истории остались в прошлом — ещё до знакомства с ней. Более того, он сам признавал, что именно Полина помогла ему выйти из той среды и больше туда не возвращаться.
«Я, зная Диму очень хорошо, понимаю, что там происходило и что он себе пытался доказать этим. Он был действительно в нестабильном психическом состоянии», — рассказала Полина.