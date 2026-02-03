Гуф заплатит 60 тысяч за аренду подмосковной бани, где он подрался с полицейским

03 февраля 2026, 13:20

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, получил счёт на 60 тысяч рублей за аренду подмосковной бани, где в октябре прошлого года он подрался с полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.