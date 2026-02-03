Гуф заплатит 60 тысяч за аренду подмосковной бани, где он подрался с полицейским
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, получил счёт на 60 тысяч рублей за аренду подмосковной бани, где в октябре прошлого года он подрался с полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Артист полностью арендовал баню в Апрелевке на 4 часа 20 минут для компании из шести человек — четырёх мужчин и двух женщин. Для приватности артист требовал отключения видеокамер и отсутствие посторонних клиентов.
Во время посещения бани Гуф и его компания курили самокрутки. Владелица комплекса попросила прекратить курение, однако артист не отреагировал. После завершения отдыха клиенты попытались покинуть баню без оплаты. Владелица вызвала своего брата Михаила, сотрудника патрульно-постовой службы. Сначала между Долматовым и полицейским возник разговор на повышенных тонах, который перерос в драку: рэпер применил удары руками и ногами и отобрал у полицейского телефон.
Заседание по делу прошло в закрытом режиме по требованию адвоката Гуфа, чтобы «не опорочить честь и достоинство артиста». Следующее слушание назначено на 6 февраля. После суда Долматов покинул здание в сопровождении сестры, охраны и адвоката. На вопросы журналистов артист не ответил.
Сумма в 60 тысяч рублей включает не только стоимость аренды бани, но и штраф за нарушение правил комплекса, включая курение.
