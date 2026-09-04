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Сергей Васюта назвал главное различие Разина и Шатунова

Певец Васюта резко высказался об Андрее Разине
Сергей Васюта (фото: Instagram* / vasutasergey)

Исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта положительно отозвался о солисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове. По словам артиста, Шатунов отличался искренностью и не стремился участвовать в закулисных интригах шоу-бизнеса.



При этом Васюта резко высказался об Андрее Разине. Он назвал продюсера «одержимым деньгами» и заявил, что тот не является певцом.

По словам исполнителя, Разин в свое время поселил Шатунова и Сергея Кузнецова в Москве и возил их на концерты. Когда уставший Шатунов отказался выходить на сцену, Разин включил фонограмму и пошел открывать рот вместо артиста.

«Разин — он же не певец вообще. Как его когда-то называли в нашей сфере — "поющий администратор". Да он даже не поющий, он "фонящий". Ни одной живой ноты в жизни не спел», — заявил Васюта в беседе с NEWS.ru.
Артист также обвинил Разина в попытке присвоить права на его хит «На белом покрывале января» в США. Кроме того, Васюта заявил, что продюсер позаимствовал идею созданного им проекта «Дискотека СССР» и организовал похожую «Дискотеку Союз», переманив часть участников.

Он также отметил, что Шатунов, напротив, никогда не называл себя профессиональным певцом. По словам исполнителя, артист говорил, что поет так, как умеет и чувствует.
«Вот Юрка был чист душой, искренний, настоящий», — заключил музыкант.

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