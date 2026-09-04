Сергей Васюта назвал главное различие Разина и Шатунова

04 сентября 2026, 09:47

Певец Васюта резко высказался об Андрее Разине

Сергей Васюта (фото: Instagram* / vasutasergey)

Исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта положительно отозвался о солисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове. По словам артиста, Шатунов отличался искренностью и не стремился участвовать в закулисных интригах шоу-бизнеса.





При этом Васюта резко высказался об Андрее Разине. Он назвал продюсера «одержимым деньгами» и заявил, что тот не является певцом.



По словам исполнителя, Разин в свое время поселил Шатунова и Сергея Кузнецова в Москве и возил их на концерты. Когда уставший Шатунов отказался выходить на сцену, Разин включил фонограмму и пошел открывать рот вместо артиста.

«Разин — он же не певец вообще. Как его когда-то называли в нашей сфере — "поющий администратор". Да он даже не поющий, он "фонящий". Ни одной живой ноты в жизни не спел», — заявил Васюта в беседе с NEWS.ru.

«Вот Юрка был чист душой, искренний, настоящий», — заключил музыкант.