Связь с Жириновским и роман с чеченским бизнесменом: как сложилась жизнь Маши Малиновской и почему она так и не вышла замуж

Маша Малиновская была одной из самых ярких телеведущих начала 2000-х. Она не только регулярно появлялась на экранах, но и блистала на светских мероприятиях, став символом гламурной клубной жизни того времени. Однако со временем её имя стало звучать всё реже. Как сегодня живёт Малиновская и чем занимается — расскажет «Радио 1».