Сорвал овации: Стас Пьеха вывел на сцену красавца-сына от модели

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
Стас Пьеха вчера вечером дал большой концерт в родном Санкт-Петербурге. На своё выступление в БКЗ «Октябрьский» певец пригласил бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю.
Пьеха ранее признавался, что ему тяжело назвать себя идеальным отцом, однако он работает над собой и старается быть действительно хорошим родителем.
Во время концерта исполнитель вывел за руку 10-летнего Петю, который сказал трогательные слова со сцены.
Стас Пьеха с бывшей женой и сыном (фото: Instagram* @knyaginya)
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*запрещён в РФ
Во время концерта исполнитель вывел за руку 10-летнего Петю, который сказал трогательные слова со сцены.
Стас Пьеха с бывшей женой и сыном (фото: Instagram* @knyaginya)
«Моя мечта – чтобы всё самое хорошее стало лучше, а всё самое плохое превратилось в хорошее, чтобы было тепло, и мы катались на велосипедах с друзьями. И на море купались. Чтобы все мои родственники не болели, а самое главное – чтобы мама и папа мной гордились», – сказал мальчик.Пьеха расстался с матерью своего единственного ребёнка в 2015 году. Сейчас певец не состоит в отношениях, поскольку сделал упор на карьере.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова