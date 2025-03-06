Сорвал овации: Стас Пьеха вывел на сцену красавца-сына от модели

Слава пришла к Эдуарду Радзюкевичу в середине нулевых, когда зрители увидели первые серии «6 кадров». Оказалось, что артист, чьи экранные образы смешили людей до боли в животах, в реальной жизни хлебнул немало горя — смерть родных, алкоголизм и два развода. Как Радзюкевичу удалось бросить пить, и как он живет теперь — в материале «Радио 1».