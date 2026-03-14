Звезда «Очень странных дел» вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых актёров

Милли Бобби Браун стала самым молодым участником списка Forbes
Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

Актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», впервые вошла в ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров Голливуда по версии Forbes. При этом 22-летняя звезда стала самым молодым участником списка.



По данным издания, за 2025 год актриса заработала около 26 миллионов долларов. Значительную часть дохода ей принесли съемки в финальном сезоне популярного проекта стриминговой платформы Netflix, а также участие в других крупных проектах сервиса.

Рабочий график актрисы остаётся насыщенным. В ближайшие годы зрителей ждёт сразу несколько премьер с её участием — продолжение детективной франшизы «Энола Холмс», романтическая комедия «Просто представь», а также спортивный байопик «Идеальная».

Несмотря на плотный график, Браун успевает уделять время и личной жизни. В 2024 году она вышла замуж за Джейка Бонджови, сына музыканта Джона Бон Джови, а летом 2025 года супруги сообщили, что удочерили девочку.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

