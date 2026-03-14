Звезда «Очень странных дел» вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
Актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», впервые вошла в ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров Голливуда по версии Forbes. При этом 22-летняя звезда стала самым молодым участником списка.
По данным издания, за 2025 год актриса заработала около 26 миллионов долларов. Значительную часть дохода ей принесли съемки в финальном сезоне популярного проекта стриминговой платформы Netflix, а также участие в других крупных проектах сервиса.
Рабочий график актрисы остаётся насыщенным. В ближайшие годы зрителей ждёт сразу несколько премьер с её участием — продолжение детективной франшизы «Энола Холмс», романтическая комедия «Просто представь», а также спортивный байопик «Идеальная».
Несмотря на плотный график, Браун успевает уделять время и личной жизни. В 2024 году она вышла замуж за Джейка Бонджови, сына музыканта Джона Бон Джови, а летом 2025 года супруги сообщили, что удочерили девочку.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России