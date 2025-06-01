Певица Наталья Штурм приобрела трехэтажный дом в Подмосковье

01 июня 2025, 15:51

Наталья Штурм (Фото: Инстаграм* @nataliashturm)

В соцсетях певица Наталья Штурм поделилась хорошей новостью: артистка купила загородный дом. Женщина фото с ключами на фоне приобретенной недвижимости.





Просторный дом в Подмосковье Штурм купила сама, без займов и ипотеки.





«Купила сама. Конечно, предпочла бы чтобы подарили, но сколько можно ждать! Ипотеку никогда не брала и в этот раз тоже обошлась без долгов перед банками. Я не умею быть должной, мне дискомфортно», — отметила певице в беседе со Starhit.

Наталья Штурм (Фото: Инстаграм* @nataliashturm)



«Искала дом для всей семьи, чтобы дружно жили все вместе с дочкой и двумя внуками. Дом с ремонтом и меблированный, строительством с нуля больше не связываюсь — хочу все и сразу!» — добавила артистка.