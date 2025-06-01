Певица Наталья Штурм приобрела трехэтажный дом в Подмосковье
В соцсетях певица Наталья Штурм поделилась хорошей новостью: артистка купила загородный дом. Женщина фото с ключами на фоне приобретенной недвижимости.
Просторный дом в Подмосковье Штурм купила сама, без займов и ипотеки.
«Купила сама. Конечно, предпочла бы чтобы подарили, но сколько можно ждать! Ипотеку никогда не брала и в этот раз тоже обошлась без долгов перед банками. Я не умею быть должной, мне дискомфортно», — отметила певице в беседе со Starhit.
Среди основных требований к недвижимости Наталья озвучила большую площадь. Еще Штурм хотела, чтобы дом был полностью готов для заселения.
«Искала дом для всей семьи, чтобы дружно жили все вместе с дочкой и двумя внуками. Дом с ремонтом и меблированный, строительством с нуля больше не связываюсь — хочу все и сразу!» — добавила артистка.
Наталья рассказала, что в доме пять спален, просторная гостиная-кухня, кабинет, две гардеробных, три санузла, прачечная, сауна, тренажерный зал. На территории также располагается гостевой домик и участок с детской площадкой.
При этом квартира Штурм в Москве пока пустует, певица ничего не продавала и не собирается, поэтому может вернуться в столицу в любое время, «если будет передозировка счастьем».
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