«Вообще по барабану»: Дава высказался о ревности в браке с Мари Краймбрери

23 июля 2025, 14:32

Дава заявил, что полностью доверяет Мари Краймбрери

Мари Краймбрери/Марина Жадан и Дава/ Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

Блогер Дава (Давид Манукян) поделился своей позицией по поводу ревности в отношениях с женой, певицей Мари Краймбрери. Об этом он рассказал 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».





Он отметил, что полностью доверяет ей и считает, что в любви важна вера друг в друга. Хотя в шоу-бизнесе приходится взаимодействовать с множеством людей, для него это не становится проблемой, если есть взаимное доверие.



В мае паре родился ребенок, а их отношения, ранее скрывавшиеся от публики, вновь подтвердили свою крепость после совместного отдыха на Маврикия в январе 2024 года. Дава уверен, что если в сердце есть любовь и доверие, остальное — не имеет значения.





«Когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своем муже, вы доверяете друг другу, вы любите друг друга, то вам все остальное вообще по барабану», — заключил артист.



