Татьяна Брухунова показала редкое фото маленькой дочери от Евгения Петросяна
Татьяна Брухунова часто появляется в соцсетях, где делится советами, спорит с хейтерами и показывает новые наряды. Однако детей молодая жена Евгения Петросяна демонстрирует редко.
На днях любительница театров сделала исключение и показала подросшую дочь от 79-летнего супруга.
Брухунова продемонстрировала, как маленькая Матильда занимается в детской творческой студии. На фотографии девочка внимательно рассматривала фигурки на доске. Малышка была одета в розовый костюмчик с принтом в небольшой цветочек и такого же цвета сандальки.
Напомним, что Брухунова и Петросян воспитывают двоих общих детей: пятилетнего сына Вагана и дочь Матильду, которой в октябре исполнится два года.
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