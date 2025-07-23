Татьяна Брухунова показала редкое фото маленькой дочери от Евгения Петросяна

23 июля 2025, 14:33

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова часто появляется в соцсетях, где делится советами, спорит с хейтерами и показывает новые наряды. Однако детей молодая жена Евгения Петросяна демонстрирует редко.