«Magical duo»: Нюша намекнула на новый роман

Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha
Певица Нюша опубликовала совместное фото с рэпером Andro (Иоанн Жани Кузнецов — прим. ред) в обнимку. Поклонники уже начали обсуждать снимок исполнительницы, но главное, что артистка сама волей-неволей намекнула на возможный роман.
«Начинаю этот год с magical duo (прим. — волшебного дуэта)», — гласит пост Нюши.Пользователи же наперебой сватают Кузнецова Нюше, обращая внимание на его взгляд.
«…Он смотрит так, будто никогда ее не отпустит»; «…Нюша, забирай парня, пока не увели!»; «Andro явно влюбился», — написали юзеры.
Личная жизнь Нюши была, что называется «под замком» после развода с предпринимателем Игорем Сивовым, но теперь девушка заинтриговала фанатов.
Ранее сообщалось, сколько денег потратит балерина Анастасия Волочкова на свадьбу дочери.
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