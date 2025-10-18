Певица Нюша раскрыла детали работы над треком с народными мотивами

18 октября 2025, 18:13

Нюша экспериментирует с афробитом и этникой в новой песне

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша рассказала о своём новом музыкальном эксперименте и вдохновении, которое отражается как в творчестве, так и во внешности.