Певица Нюша раскрыла детали работы над треком с народными мотивами

Нюша экспериментирует с афробитом и этникой в новой песне
Певица Нюша рассказала о своём новом музыкальном эксперименте и вдохновении, которое отражается как в творчестве, так и во внешности.



В беседе с «Пятым каналом» артистка поделилась, что сейчас работает над песней, в которой объединяются афробит, этнические звучания и русские народные мотивы.

По словам певицы, идея появилась после знакомства с композицией Russia и диджеем HUGEL. Вместе с музыкальным продюсером Нюша создала оригинальный трек, где современная ритмика встречается с элементами фолка.

Также Нюша отметила, что готовит обновлённое шоу с новым составом музыкантов и увеличенным количеством танцоров. По её словам, внутренние перемены вдохновляют её на внешние — как в образе, так и в творческом подходе.

