Певица Нюша раскрыла детали работы над треком с народными мотивами
Певица Нюша рассказала о своём новом музыкальном эксперименте и вдохновении, которое отражается как в творчестве, так и во внешности.
В беседе с «Пятым каналом» артистка поделилась, что сейчас работает над песней, в которой объединяются афробит, этнические звучания и русские народные мотивы.
По словам певицы, идея появилась после знакомства с композицией Russia и диджеем HUGEL. Вместе с музыкальным продюсером Нюша создала оригинальный трек, где современная ритмика встречается с элементами фолка.
Также Нюша отметила, что готовит обновлённое шоу с новым составом музыкантов и увеличенным количеством танцоров. По её словам, внутренние перемены вдохновляют её на внешние — как в образе, так и в творческом подходе.
