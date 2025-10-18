«Постановка имплантов»: косметолог раскрыла, что могло изменить лицо Мари Краймбрери

18 октября 2025, 17:01

Косметолог объяснила, почему изменилась внешность Мари Краймбрери

Мари Краймбрери (Фото: Instagram* / @marikraimbrery)

В последние месяцы поклонники Мари Краймбрери активно обсуждают перемены во внешности певицы, подозревая её в пластике. Чтобы разобраться, что именно изменилось в лице артистки, «Звездач» обратился за комментарием к косметологу Дарье Силиной.







«Если обратить внимание на архитектуру лица, то мы видим, что на неё повлияло изменение челюсти, а именно постановка имплантов. Певица занялась изменением формы бровей и вернула свой натуральный цвет волос. Также мы видим, что у Мари не такая активная мимика от природы, а все визуальные эффекты достигаются за счёт декоративной косметики», — пояснила специалист.