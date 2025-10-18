Достижения.рф

Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Тимофей Кочнев сыграл свадьбу с 20-летней невестой

18-летний актёр Тимофей Кочнев женился на своей возлюбленной Таисье Калининой
Тимофей Кочнев с женой (Фото: Instagram* / @kochnev_timofey_actor)

Юный актёр Тимофей Кочнев, которому недавно исполнилось 18 лет, женился на своей 20-летней возлюбленной Таисье Калининой.



Пара поделилась радостной новостью в соцсетях, опубликовав фото с церемонии — счастливые улыбки, обручальные кольца и нежные кадры в свадебных нарядах.

В комментариях молодожёны подтвердили, что официально стали мужем и женой. Тимофей и Таисья встречались около полутора лет до свадьбы.

Судя по их публикациям, отношения пары всегда отличались теплотой и взаимной поддержкой — совместные путешествия, романтические фото и искренние признания в любви.

