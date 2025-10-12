Достижения.рф

Певица Ольга Бузова рассказала, что ее с размахом встретили в Ижевске

Певица Ольга Бузова энергично станцевала под гармонь в аэропорту Ижевска
Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Знаменитая певица Ольга Бузова порадовала поклонников ярким выступлением в аэропорту Ижевска.



В соцсетях она опубликовала видео, где местные артисты встречают её народными танцами и музыкой — исполнительница с улыбкой и энергией присоединилась к поздравлениям.

Один из музыкантов исполнил мелодию на гармони, а Бузова с восторгом наблюдала за колоритным шоу. Под записью она поблагодарила: «Спасибо. Вот так встреча».

Ранее Ольга продемонстрировала подаренный поклонником браслет Bvlgari из розового золота стоимостью около трёх миллионов рублей — украшение она показала на премьере нового сезона шоу «Звёзды в джунглях».

