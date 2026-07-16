Птаха заявил, что не имеет отношения к песням, которые стали причиной административного дела
Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) прокомментировал решение суда по делу о пропаганде наркотических средств в интернете. Артист заявил, что не считает себя виновным и утверждает, что в материалах дела фигурируют пиратские версии его старых песен. Об этом сообщает SHOT.
По словам Птахи, речь идёт о композициях, которые были записаны в 2009–2010 годах во время его сотрудничества с музыкальными лейблами. Как утверждает рэпер, права на эти треки уже давно принадлежат компаниям, поэтому он не может самостоятельно удалять их с площадок, публиковать заново или использовать в социальных сетях и на стриминговых сервисах.
Артист заявил, что многие песни из дела были размещены в интернете неизвестными пользователями без его участия. По его словам, ссылки, которые изучались в рамках разбирательства, ведут на сторонние публикации, а не на его официальные аккаунты.
Птаха считает, что его признали распространителем только из-за того, что именно он является исполнителем этих композиций. Рэпер подчеркнул, что не размещал спорные материалы и не контролировал их появление в сети.
Ранее суд признал Птаху виновным по статье о пропаганде наркотических средств в интернете и назначил ему административный штраф в размере 80 тысяч рублей. Решение суда артист намерен обжаловать.
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