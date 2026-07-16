Птаха заявил, что не имеет отношения к песням, которые стали причиной административного дела

16 июля 2026, 13:38

Птаха объяснил, почему его оштрафовали за треки с «пропагандой наркотиков»

Птаха (Фото: Instagram* / @ptaharu_)

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) прокомментировал решение суда по делу о пропаганде наркотических средств в интернете. Артист заявил, что не считает себя виновным и утверждает, что в материалах дела фигурируют пиратские версии его старых песен. Об этом сообщает SHOT.