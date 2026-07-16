«Тряслись коленки»: ANNA ASTI призналась, что в детстве мечтала о дуэте с Димой Биланом
ANNA ASTI рассказала, что работа с Биланом стала исполнением её давней мечты
ANNA ASTI поделилась эмоциями от совместной работы с Димой Биланом над песней «Эпилог». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, ещё в детстве она была поклонницей певца и даже не могла представить, что однажды запишет с ним дуэт.
«У меня тряслись коленки. Мечта юной девочки сбылась! Мы ещё и пообнимались… Это очень круто — работать с мечтой. Он на самом деле был моей мечтой и как артист, и как человек. Я была очень рада даже минимальной коммуникации, а обстоятельства сложились так, что у нас получился дуэт. Мы действительно подружились, и это безумно круто!» — призналась певица во время съёмок клипа.ANNA ASTI также рассказала, что некоторые строки песни настолько тронули её, что во время записи она не раз сдерживала слёзы.
Сам Дима Билан затронул тему отношений и признался, что не раз возвращался к бывшим возлюбленным. По мнению артиста, в одну реку всё-таки можно войти дважды.