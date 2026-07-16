«Тряслись коленки»: ANNA ASTI призналась, что в детстве мечтала о дуэте с Димой Биланом

16 июля 2026, 13:55

ANNA ASTI рассказала, что работа с Биланом стала исполнением её давней мечты

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

ANNA ASTI поделилась эмоциями от совместной работы с Димой Биланом над песней «Эпилог». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, ещё в детстве она была поклонницей певца и даже не могла представить, что однажды запишет с ним дуэт.





«У меня тряслись коленки. Мечта юной девочки сбылась! Мы ещё и пообнимались… Это очень круто — работать с мечтой. Он на самом деле был моей мечтой и как артист, и как человек. Я была очень рада даже минимальной коммуникации, а обстоятельства сложились так, что у нас получился дуэт. Мы действительно подружились, и это безумно круто!» — призналась певица во время съёмок клипа.