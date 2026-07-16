«Почему ты такая дрянь?»: Дарья Мельникова рассказала, как сыновья реагируют на её роли
Дарья Мельникова призналась, что дети не всегда понимают её экранных героинь
Дарья Мельникова с юмором рассказала, как её сыновья воспринимают роли, которые она играет в кино и сериалах. По словам актрисы, сама она редко пересматривает проекты со своим участием, зато её работу внимательно оценивают дети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Особенно эмоционально на экранные образы мамы реагирует старший сын. Семилетний мальчик пока не всегда понимает, что персонажи и реальная жизнь — разные вещи, поэтому иногда искренне удивляется поведению героинь Мельниковой.
«Они меня не отождествляют, у них общая картинка складывается. Иногда старший, ему семь лет, говорит: "Почему ты такая дрянь? Ты же в жизни не такая! Зачем ты такие роли выбираешь?" Я говорю: "Ну ты же должен что-то есть"», — с улыбкой рассказала актриса во время съёмок новых «Папиных дочек».Дарья также призналась, что, несмотря на нестабильность профессии, не собирается менять сферу деятельности. По её словам, актёрская работа остаётся основным источником дохода для семьи.