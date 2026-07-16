«Почему ты такая дрянь?»: Дарья Мельникова рассказала, как сыновья реагируют на её роли

16 июля 2026, 13:26

Дарья Мельникова призналась, что дети не всегда понимают её экранных героинь

Дарья Мельникова (Фото: Instagram* / @melnikovadsh)

Дарья Мельникова с юмором рассказала, как её сыновья воспринимают роли, которые она играет в кино и сериалах. По словам актрисы, сама она редко пересматривает проекты со своим участием, зато её работу внимательно оценивают дети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Особенно эмоционально на экранные образы мамы реагирует старший сын. Семилетний мальчик пока не всегда понимает, что персонажи и реальная жизнь — разные вещи, поэтому иногда искренне удивляется поведению героинь Мельниковой.





«Они меня не отождествляют, у них общая картинка складывается. Иногда старший, ему семь лет, говорит: "Почему ты такая дрянь? Ты же в жизни не такая! Зачем ты такие роли выбираешь?" Я говорю: "Ну ты же должен что-то есть"», — с улыбкой рассказала актриса во время съёмок новых «Папиных дочек».