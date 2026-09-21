Певица Пелагея не оспорила многомиллионный исполнительский сбор
Певица Пелагея не смогла оспорить в суде действия судебного пристава по исполнительному производству о взыскании долга в размере 72 млн рублей. Об этом стало известно 21 сентября.
Предметом спора стал исполнительский сбор в размере около 5 млн рублей, сообщил корреспондент «Известий». Суд отказал артистке в удовлетворении иска. Исполнительное производство возбудили для взыскания в пользу Пелагеи указанной суммы. Ранее суд постановил обратить взыскание на принадлежащую должнику половину дома, вторая половина недвижимости находится в собственности самой певицы.
Как отмечается, около 72 млн рублей поступили на счет службы судебных приставов в соответствии с установленным порядком. Однако обратно вернули 67 млн рублей — 5 млн удержали в счет исполнительского сбора. Представители Пелагеи также указывали, что у должника есть два автомобиля, на которые, по их мнению, пристав мог обратить взыскание для частичного погашения задолженности.
Адвокат исполнительницы пояснил, что при рассмотрении спора суд применил новые положения закона «Об исполнительном производстве», вступившие в силу в январе 2026 года. Они изменили как размер, так и порядок взыскания исполнительского сбора. С 2026 года сбор по имущественным требованиям увеличили с 7 до 12%, а основная его часть теперь удерживается по мере взыскания задолженности, оставшаяся — после полного удовлетворения требований взыскателя.
В июле сообщалось, что имущество олимпийского чемпиона и бывшего игрока омского «Авангарда» Ивана Телегина могут выставить на электронные торги для погашения задолженности перед бывшей супругой. Уточнялось, что исполнительное производство прекратят только после полного исполнения требований, включая выплату исполнительского сбора.
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