Певица Пелагея не оспорила многомиллионный исполнительский сбор

21 сентября 2026, 13:13

«Известия»: Певица Пелагея не оспорила исполнительский сбор в 5 млн рублей

Пелагея Ханова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Пелагея не смогла оспорить в суде действия судебного пристава по исполнительному производству о взыскании долга в размере 72 млн рублей. Об этом стало известно 21 сентября.