Певица Полина Гагарина потеряла 43 миллиона рублей на бизнесе
Выручка компании Полины Гагариной рухнула с 206 до 161 миллиона рублей
Компания Полины Гагариной ООО «Гагараэвент», которая занимается концертной деятельностью и исполнительскими проектами, продемонстрировала резкое падение финансовых показателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно бухгалтерской отчетности, прибыль организации снизилась с 25 миллионов рублей до минус 43 миллионов рублей, а выручка сократилась с 206 до 161 миллиона.
Ранее стало известно, что на сахалинском празднике, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой и победы над Японией, Полина Гагарина заработала 23 миллиона рублей за четыре песни.
