Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения–2026»

22 сентября 2025, 17:25

Пригожин хотел бы видеть Валерию на «Интервидении–2026»

Иосиф Пригожин и Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Несмотря на то, что международный конкурс «Интервидение» завершился в Москве в минувшую субботу, обсуждения и споры вокруг шоу продолжаются. В следующем году песенный фестиваль пройдет в Саудовской Аравии, и у музыкальных экспертов уже есть свои фавориты для представления России.





Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в стране множество талантливых артистов, способных достойно выступить на международной сцене.





«У нас десятки талантливых артистов, которые могут взорвать зал своим вокалом, своей энергией и харизмой. Мы долгие годы принимали участие в других международных песенных конкурсах. Я надеюсь, конечно, что мы не будем повторяться и не станем отправлять Полину Гагарину или Диму Билана на «Интервидение». Они свое уже отпели на «Евровидении», теперь время тех, кому постоянно мешали представить Россию на мировой музыкальной арене», – отметил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», – добавил он.