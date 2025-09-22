Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения–2026»
Несмотря на то, что международный конкурс «Интервидение» завершился в Москве в минувшую субботу, обсуждения и споры вокруг шоу продолжаются. В следующем году песенный фестиваль пройдет в Саудовской Аравии, и у музыкальных экспертов уже есть свои фавориты для представления России.
Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в стране множество талантливых артистов, способных достойно выступить на международной сцене.
«У нас десятки талантливых артистов, которые могут взорвать зал своим вокалом, своей энергией и харизмой. Мы долгие годы принимали участие в других международных песенных конкурсах. Я надеюсь, конечно, что мы не будем повторяться и не станем отправлять Полину Гагарину или Диму Билана на «Интервидение». Они свое уже отпели на «Евровидении», теперь время тех, кому постоянно мешали представить Россию на мировой музыкальной арене», – отметил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.Продюсер также выразил надежду, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN) не будет повторно выдвигаться в качестве кандидата, чтобы избежать повторения ситуации, когда один артист представляет страну два года подряд.
«Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», – добавил он.Пригожин подчеркнул, что на конкурс должны отправляться исключительно достойные артисты без скандалов и конфликтов, способные достойно представить Россию на международной арене.