Певица Рита Дакота увидела сходство мужа с голливудским актёром
Рита Дакота рассказала, что подписчики массово пишут ей о внешнем сходстве её мужа Фёдора Белогая с голливудским актёром Ченнингом Татумом. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Певица призналась, что в детстве мечтала выйти замуж именно за такого мужчину, а теперь, по её словам, судьба подарила ей «кого-то даже получше».
В ответ супруг артистки тоже нашёл забавную ассоциацию — он сравнил Риту с Гаечкой из мультсериала «Чип и Дейл».
Певица предложила поклонникам самим оценить сходство и устроила голосование в соцсетях: одни действительно увидели общие черты, другие же посчитали сравнение шуткой.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России