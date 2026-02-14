Достижения.рф

Певица Рита Дакота увидела сходство мужа с голливудским актёром

Рита Дакота увидела сходство мужа с Ченнинг Татумом
Рита Дакота и Фёдор Белогай (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота рассказала, что подписчики массово пишут ей о внешнем сходстве её мужа Фёдора Белогая с голливудским актёром Ченнингом Татумом. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Певица призналась, что в детстве мечтала выйти замуж именно за такого мужчину, а теперь, по её словам, судьба подарила ей «кого-то даже получше».

В ответ супруг артистки тоже нашёл забавную ассоциацию — он сравнил Риту с Гаечкой из мультсериала «Чип и Дейл».

Певица предложила поклонникам самим оценить сходство и устроила голосование в соцсетях: одни действительно увидели общие черты, другие же посчитали сравнение шуткой.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

