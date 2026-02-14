«С ней не соскучишься»: Королёва рассказала о тёплых отношениях в семье

14 февраля 2026, 13:59

Наташа Королёва похвалила невестку и призналась, что рада выбору сына

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва поделилась подробностями общения с женой своего сына и отметила, что в их семье сложилась гармоничная атмосфера. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».