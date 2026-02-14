«С ней не соскучишься»: Королёва рассказала о тёплых отношениях в семье
Наташа Королёва поделилась подробностями общения с женой своего сына и отметила, что в их семье сложилась гармоничная атмосфера. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица подчеркнула: появление невестки стало настоящей удачей — девушка, по её словам, воспитанная, добрая и очень мудрая для своего возраста.
Артистка призналась, что между ними нет напряжения или соперничества, наоборот — отношения получились тёплыми и дружескими. Она описала родственницу как открытую, трудолюбивую и весёлую, добавив, что рядом с ней всегда интересно.
Также Королёва рассказала о семейной традиции: раз в неделю они собираются вместе, чтобы обсудить планы и просто провести время в кругу близких.
