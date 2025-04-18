SHAMAN ответил на провокационный вопрос журналистки на премии «Шансон года»

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) ответил на провокационный вопрос журналистки на премии «Шансон года». Об этом пишет издание URA.ru.
Ранее стало известно, что исполнитель посетил церемонию вручения премии, на которой он спел несколько своих композиций. Во время его выступления за кулисами находилась Екатерина Мизулина, о визите которой никто не знал.
Также весь вечер Дронов старательно скрывал свою возлюбленную. Он даже вышел на общение с прессой в одиночку. В это время одна из журналисток спросила, какое у певца любимое женское имя.
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Также весь вечер Дронов старательно скрывал свою возлюбленную. Он даже вышел на общение с прессой в одиночку. В это время одна из журналисток спросила, какое у певца любимое женское имя.
«Екатерина», – заявил SHAMAN.Напомним, что сегодня Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении Ярослава Дронова и других российских деятелей культуры и спорта, включая Юрия Куклачёва, Оскара Кучеру, Никиту Джигурду, Ирину Апексимову, Александра Розенбаума и других знаменитостей.
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Анастасия Чинкова