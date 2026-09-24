Раскрыта стоимость жилья Полины Гагариной

24 сентября 2026, 20:25

«Звездач»: Полина Гагарина владеет жильем более чем на 700 млн рублей

Полина Гагарина (Фото: Телеграм/gagara1987official)

Российская певица Полина Гагарина владеет жильем более чем на 700 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».