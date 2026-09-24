Раскрыта стоимость жилья Полины Гагариной
Российская певица Полина Гагарина владеет жильем более чем на 700 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Артистке принадлежит трехэтажный особняк в элитном поселке «Риверсайд» на Новой Риге. Дом площадью 960 квадратных метров на участке в 44 сотки специалисты оценивают в 488 миллионов рублей. На территории есть баня, детская площадка и собственный выход к реке. На содержание недвижимости певица ежемесячно тратит около 150 тысяч рублей.
Она также имеет в собственности две квартиры в Москве. Четырехкомнатное жилье площадью 168 кв. м в элитном жилом комплексе может стоить до 100 миллионов рублей. Вторая квартира находится в сталинском доме на Садовой-Триумфальной улице, ее площадь — 113 кв. м, а стоимость — 70 миллионов рублей.
Прописана артистка и в квартире родителей площадью 60 «квадратов» на Делегатской улице. Сама она там не живет, эта недвижимость оценивается в 40 миллионов рублей.
Читайте также: