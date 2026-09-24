Стали известны подробности падения Сергея Соседова с лестницы

24 сентября 2026, 22:34

RT: Сергей Соседов не жаловался на самочувствие перед смертью

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов накануне смерти не жаловался на самочувствие. Об этом рассказал организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов.