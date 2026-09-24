Стали известны подробности падения Сергея Соседова с лестницы
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов накануне смерти не жаловался на самочувствие. Об этом рассказал организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов.
По его словам, которые приводит телеканал RT, Соседов упал с лестницы в отеле, когда возвращался в номер после прогулки.
Ведущий прилетел из Москвы, после чего добрался до гостиницы на машине. Затем он встретился с Беззубовым и сказал ему, что на завтрак не пойдет, а отоспится и придет к обеду. Перед этим критик вышел на улицу на 10–15 минут, вернулся в отель и сразу упал. Беззубов уточнил, что в этот момент Соседов поднимался по лестнице, хотя СМИ пишут, что спускался. При падении он получил травму головы. Однако, что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.
Беззубов добавил, что находится в морге и ждет документов от врачей, а тело будет отправлено в Москву. Развлекательную часть конкурса отменили, в дальнейшем организаторы планируют учредить отдельную номинацию в честь Соседова.
Читайте также: