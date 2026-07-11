Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за безопасность на свадьбе

11 июля 2026, 03:45

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Певица Тейлор Свифт потратила свыше 160 тысяч долларов на организацию безопасности во время проведения свадьбы с Трэвисом Келси в центре Нью‑Йорка. Об этом информирует ABC со ссылкой на мэра города Зохрана Мамдани.