Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более $160 тыс. за безопасность на свадьбе
Певица Тейлор Свифт потратила свыше 160 тысяч долларов на организацию безопасности во время проведения свадьбы с Трэвисом Келси в центре Нью‑Йорка. Об этом информирует ABC со ссылкой на мэра города Зохрана Мамдани.
Деньги пошли на разрешение для мероприятия, охрану, перекрытие улиц и контроль дорожного движения в районе Madison Square Garden, где состоялось празднование. Как сообщили в полиции Нью‑Йорка, для обеспечения порядка на месте задействовали десятки сотрудников.
Ещё до свадьбы в окрестностях арены ввели продолжительные ограничения на движение транспорта. Кроме того, правоохранители ограничили доступ к вокзалам Moynihan и Penn Station.
Церемония бракосочетания Свифт и Келси прошла 3 июля, её ведущим выступил актёр Адам Сэндлер. Кроме расходов на само мероприятие, пара заранее перечислила 26 миллионов долларов ряду благотворительных организаций.
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