Певица Шакира экстренно госпитализирована из-за болей в животе

Знаменитая колумбийская певица Шакира Изабель Мебарак Риполь, или просто Шакира, как её знают во всём мире, была экстренно госпитализирована. Причиной этого стали неожиданно начавшиеся сильные и резкие боли в животе, на которые пожаловалась артистка.