Певица Шакира экстренно госпитализирована из-за болей в животе

Шакира (Фото: Антон Спирин/РИА Новости)
Знаменитая колумбийская певица Шакира Изабель Мебарак Риполь, или просто Шакира, как её знают во всём мире, была экстренно госпитализирована. Причиной этого стали неожиданно начавшиеся сильные и резкие боли в животе, на которые пожаловалась артистка.
Об этом сообщил телеграм-канал Starhit.ru. Из-за внезапного недомогания латиноамериканской звезде пришлось прервать запланированное и уже начавшееся 11 февраля мировое турне, обещавшее стать триумфальным.
Шакира по праву считается самой успешной исполнительницей из Южной Америки за всю историю музыку. Достаточно сказать, что клип на её песню «Chantaje» собрал по всему миру более 2,7 миллиарда (!) просмотров. Певица является обладательницей многих престижных наград и премий, среди которых пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинация на «Золотой глобус».
После тяжёлого развода с известным футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике певица смогла возобновить карьеру и вернуться на музыкальный Олимп. Сейчас концерты 48-летней Шакиры по-прежнему собирают стадионы и имеют колоссальный успех.
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«Врачи предупредили меня, что я буду не в состоянии дать ближайший концерт. Мне грустно, что я не смогу выйти на сцену, но надеюсь, скоро мне станет лучше», — сообщила Шакира поклонникам.Как долго продлится вынужденный перерыв, связанный с лечением и восстановлением певицы, не сообщается. Зрители надеются, что он не будет слишком долгим, и они вскоре смогут насладиться яркими и зажигательными шоу, которые дарит им звезда.
Шакира по праву считается самой успешной исполнительницей из Южной Америки за всю историю музыку. Достаточно сказать, что клип на её песню «Chantaje» собрал по всему миру более 2,7 миллиарда (!) просмотров. Певица является обладательницей многих престижных наград и премий, среди которых пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинация на «Золотой глобус».
После тяжёлого развода с известным футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике певица смогла возобновить карьеру и вернуться на музыкальный Олимп. Сейчас концерты 48-летней Шакиры по-прежнему собирают стадионы и имеют колоссальный успех.
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Александр Бойцов