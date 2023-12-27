В Колумбии Шакире установили памятник

Фото: istockphoto/shalunts
В колумбийском городе Барранкилья, откуда родом певица Шакира, установили скульптуру в её честь.
Кадры с открытия памятника артистка разместила в своём Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Бронзовую статую высотой 6,4 м создал художник Йино Маркес. Фигура воспроизводит танцевальное движение Шакиры из известного музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.
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Бронзовую статую высотой 6,4 м создал художник Йино Маркес. Фигура воспроизводит танцевальное движение Шакиры из известного музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.
«Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в её день рождения», —подписала публикацию Шакира.Ранее сообщалось, что Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой. С просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье.
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Мария Фирсова