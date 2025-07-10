Певица Слава похвасталась подарком от бизнесмена Данилицкого за 17 млн после расставания с ним

10 июля 2025, 18:14

Певица Слава показала кольцо, которое ей подарил отец младшей дочери

Певица Слава (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Слава поделилась с подписчиками в Instagram* подарком от Анатолия Данилицкого, с которым она рассталась. Артистка продемонстрировала кольцо, приобретенное бизнесменом для её 45-летия. По данным СМИ, его стоимость около 17 млн.