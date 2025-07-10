Певица Слава похвасталась подарком от бизнесмена Данилицкого за 17 млн после расставания с ним
Певица Слава поделилась с подписчиками в Instagram* подарком от Анатолия Данилицкого, с которым она рассталась. Артистка продемонстрировала кольцо, приобретенное бизнесменом для её 45-летия. По данным СМИ, его стоимость около 17 млн.
В марте 2025 года Слава призналась, что по-прежнему любит Данилицкого, но у неё появился другой партнер. Она отметила, что считает предпринимателя «стареньким» для отношений, однако имя нового избранника пока не раскрыла. Кроме того, певица отказалась называть его своим любовником, так как ей «не нравится это слово».
С 2022 года Слава состояла в отношениях с Данилицким, и у них есть общая дочь Антонина, родившаяся в 2011 году. В декабре 2022 года артистка объявила о расставании с отцом ребенка, однако через полгода пара снова соединилась. Слава отметила, что смогла простить измену возлюбленному, который «хорошо повеселился» в ночном клубе, но в конечном итоге их отношения не восстановились.
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