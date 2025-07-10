«Люблю белорусов»: Бузова объяснилась за провокационный наряд в Витебске
Ольга Бузова ответила, почему пришла на репетицию в Витебске без нижнего белья
Ольга Бузова своим появлением на репетиции Международного фестиваля искусств в Витебске произвела настоящий фурор. Об этом пишет mk.ru.
В летнем амфитеатре знаменитость появилась в розовой майке, под которой не было нижнего белья. Как сообщает mk.ru, телеведущая сделала вид, что не замечает повышенного внимания к своей персоне.
Затем Бузова призналась, что обожает белорусов и добавила, что была бы только рада повышенному вниманию с их стороны.
Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову заметили с импозантным мужчиной на свадьбе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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