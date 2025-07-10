«Люблю белорусов»: Бузова объяснилась за провокационный наряд в Витебске

10 июля 2025, 17:54

Ольга Бузова ответила, почему пришла на репетицию в Витебске без нижнего белья

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова своим появлением на репетиции Международного фестиваля искусств в Витебске произвела настоящий фурор. Об этом пишет mk.ru.