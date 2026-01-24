Звезду «Солдат» Маклакова экстренно госпитализировали из-за проблем со зрением

24 января 2026, 10:30

Алексей Маклаков (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

63-летнего актёра Алексея Маклакова, известного по ролям в сериале «Солдаты», фильмах «ДМБ», «Ёлки» и «Майор Гром», госпитализировали после жалоб на ухудшение зрения. У артиста обнаружили осложнённую катаракту и направили на стационарное обследование.