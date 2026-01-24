Звезду «Солдат» Маклакова экстренно госпитализировали из-за проблем со зрением
63-летнего актёра Алексея Маклакова, известного по ролям в сериале «Солдаты», фильмах «ДМБ», «Ёлки» и «Майор Гром», госпитализировали после жалоб на ухудшение зрения. У артиста обнаружили осложнённую катаракту и направили на стационарное обследование.
Легендарный прапорщик Шматко рассказал о своих симптомах: он видит «пелену перед глазами, двоение и ореолы вокруг света по вечерам». Из-за этого ему стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом.
Врачи проверили глазное дно, измерили давление и расширили зрачки каплями. По предварительным данным, не исключена необходимость операции по замене хрусталика, передаёт Telegram-канал Mash.
